Канадская исследовательница Кара Захарючук развенчала миф о "злой мачехе" из сказки "Золушка". Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Divorce & Remarriage.

Автор статьи проанализировала статьи о семейных конфликтах, которые случаются после развода. Захарючук пришла к выводу, что мачеха может сильно поддержать детей, помочь им избежать стресса из-за разрыва родителей и адаптироваться к новой семье.

Исследовательница также интервьюировала женщина, которые вышли замуж за мужчин с детьми. Почти все опрошенные заявили, что чувствуют себя мамами и пытаются заботиться о детях от прошлых браков своих супругов.