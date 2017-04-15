Ученые выбрали самое умное животное

В список самых умных животных нашей планеты вошли дельфины, приматы, слоны и домашние питомцы — собаки и кошки. Об этом сообщило Nation News.

Существует много различных рейтингов, в которых оцениваются интеллектуальные способности братьев наших меньших. По мнению ученых, особенно высокий уровень развития показывают приматы — гориллы, шимпанзе, гиббоны и мартышки. Они могут различать речь и способны взаимодействовать с людьми.

Своеобразный «словарный запас» имеют дельфины. Они могут издавать около 14 тысяч звуковых сигналов, а также обладают социальным сознанием. Например, дельфины не бросают пострадавших товарище в беде и помогают старшим сородичам.

Умными считаются и слоны за свою способность общаться. Так, слоновий топот служит сигналом, который другие животные могут различать с помощью чувствительной подошвы лап.

Собаки могут запоминать до 200 команд и различать их. Не меньшую способность к дрессировке демонстрируют и кошки. Однако они превосходят собак умом и хитростью.