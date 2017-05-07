Ученые NASA нашли двойник Солнечной системы

Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США ( NASA ) сообщили об открытии на расстоянии 10,5 световых лет от Земли группы экзопланет, вращающихся вокруг Эпсилон Эридана (ε Eri). Планетарное скопление, по их словам, подобно Солнечной системе на ее ранних стадиях развития.

Ученые отмечают, что ε Eri является третьей из ближайших звезд, видимых без телескопа. По предварительным данным, вокруг нее вращается пояс из обломков, которые астрономы считают остаточным материалом после завершившегося формирования планет. Обломки могут состоять из газа и пыли, а также небольших фрагментов пород и льда. Они могут представлять собой сплошные или сконцентрированы кольца различных размеров, напоминающие пояс астероидов Солнечной системы и пояс Койпера за пределами орбиты Нептуна.

Открытие имеет огромное значение, поскольку система Эпсилон Эридана является наглядной моделью формирования Солнечной системы и может многое рассказать о его ранних этапах. Там сейчас происходят катастрофические процессы, подобные происходившим в те времена, когда Луна получила большую часть своих кратеров, а Земля — воду своих океанов, а также условия для возникновения жизни.

Недавно астрономы, работающие с телескопом GAIA, смоделировали ролик о том, как галактика Млечный Путь будет выглядеть через пять миллионов лет.