Эксперт РАН: бюджет России на исследование Марса в 12 раз меньше, чем у США

«Для огромного количества ученых, связанных с космосом, первая строчка в повестке дня — исследование планет, и Марс стоит особняком — это самая перспективная и самая осуществимая цель в обозримом будущем, — рассказал в интервью «Огоньку» замдиректора Института космических исследований РАН Олег Кораблев. — Для России главный и ближайший приоритет — программа ExoMars, которую Роскосмос продвигает совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА)».

На 2020 год, по словам эксперта, запланирована доставка на Марс российской поверхностной платформы ExoMars-2020 с европейским марсоходом на борту. «Именно на эту миссию возложена задача по поиску возможной жизни на Марсе, — добавил господин Кораблев. — Вклад российской промышленности в этот аппарат чрезвычайно весомый. Если на марсоходе установлено около 10 европейских приборов и два российских, то на платформе — ситуация обратная». «Еще более амбициозные задачи собираются решать в ближайшее время на Марсе Соединенные Штаты, — сообщил ученый. — Но тут надо представлять разницу в финансировании: наш бюджет, примерно в 12 раз меньше, чем у американцев. Примечательно и то, что к нынешнему времени США отказались от целого ряда крупных, в том числе международных, проектов, сосредоточившись на масштабной и на настоящий момент исключительно успешной (чего стоит пятилетка ударной работы марсохода Curiosity) программе исследований Красной планеты».