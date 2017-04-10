Объяснены небольшие размеры Марса

Ученые из Университет Юты и Смитсоновской астрофизической обсерватории (США) нашли возможное объяснение малости размеров Марса по сравнению с Венерой и Землей. Препринт соответствующего исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Возникновению крупного небесного тела в пределах орбиты Марса помешало, как полагают ученые, гравитационное влияние Юпитера. В частности, по этой же причине между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов, а не планета.

Ученые отмечают, что Земля для того, чтобы сформироваться из планетезималей в пределах нынешней орбиты, потребовалось около миллиона лет. К своим выводам авторы пришли, проведя компьютерное моделирование, симулирующее возникновение планет Солнечной системы.

Венера, Земля и Марс находятся в пределах зоны обитаемости вокруг Солнца, то есть на них теоретически допускается существование жидкой воды. Первые две планеты обладают сходными размерами и массой, тогда как третья намного меньше их. Работа ученых позволяет объяснить наблюдаемые характеристики небесных тел.