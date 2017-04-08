Разгадана загадка знаменитого свадебного платья, которое люди в интернете видели в разных цветах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование американских ученых. Они опросили 13 тысяч человек в Сети. Выяснилось, что люди видели платье в разном цвете из-за игры света и тени, а также из-за личных особенностей зрения и жизненных привычек.

Весной 2015 года тысячи человек спорили в интернете о том, какого цвета платье — золотое или синее. В итоге выяснилось, что 70% респондентов видят его бело-золотым, а 30% — сине-черным. Позже обнаружилось, что есть группа людей, которым платье кажется коричневым.

«Экспозиция на оригинальной фотографии была слишком сильно задрана, из-за чего непонятно, где находится источник освещения. По этой причине нам сознательно и подсознательно приходится делать предположения насчет того, как именно освещено платье, что влияет на то, какие цвета мы видим на картинке», — заявил Паскаль Валлиш из университета Нью-Йорка.

По словам Валлиша, главным при этом является то, где расположен источник света и как он освещает предметы на снимке или полотне. Кроме того, оказалось, что "жаворонки", привыкшие жить при ярком свете и видеть яркие тени, считали платье золотым, а "совы" – черно-синим. Подобные результаты подчеркивают субъективность восприятия человеком реальности, сделал вывод ученый.