Знаменитое свадебное платье, вызвавшее массу споров в интернете, видится разным людям в разном цвете из-за того, что люди по-разному воспринимают игру света и тени, заявляет нейрофизиолог в статье, опубликованной в Journal of Vision.

"Экспозиция на оригинальной фотографии была слишком сильно задрана, из-за чего непонятно, где находится источник освещения. По этой причине нам сознательно и подсознательно приходится делать предположения насчет того, как именно освещено платье, что влияет на то, какие цвета мы видим на картинке", — рассказывает Паскаль Валлиш из университета Нью-Йорка.

Весной 2015 года очередной интернет-знаменитостью стало не животное или человек, а свадебное платье из соцсети Tumblr. Тысячи человек спорили о том, какого оно цвета — золотое или синее. В итоге выяснилось, что более 70% респондентов видят его в бело-золотой гамме и только треть опрошенных заявляют, что платье сине-черное. Позже обнаружилось, что есть еще одна небольшая группа людей, которым платье кажется коричневым.

"Платье раздора" быстро привлекло внимание нейрофизиологов и других ученых, которые попытались объяснить, почему так происходит и кто в этом виноват. Они предположили, что споры возникли из-за того, как человеческий мозг удаляет лишний цвет с воспринимаемой картинки.

Валлиш предложил собственное объяснение, почему мозг удаляет либо синий, либо желтый цвет с картинки, связав это с тем, какими представлениями руководствуется человек, глядя на фотографию или картину. По его словам, главным при этом является то, где расположен источник света и как он освещает предметы на снимке или полотне.

"Тени обычно окрашены в синие тона, и поэтому мы обычно в уме вычитаем синий цвет из изображения, и у нас остается только яркая картинка в золотых и белых тонах. С другой стороны, искусственный свет обычно отдает в желтый, поэтому когда мы видим яркую картинку, мы тоже "удаляем" этот оттенок с изображения, в результате чего видим черно-синее платье", — объясняет биолог.

Ученый проверил свою гипотезу, набрав в глобальной сети группу из 13 тысяч добровольцев. Он попросил их еще раз посмотреть на фото "платья раздора" и ответить на единственный вопрос – находится ли платье Кейтлин Макнил в тени или нет.

Как оказалось, представления о том, затенено ли платье, сильно влияло на то, что видели добровольцы на картинке. Те, кто считал, что платье находится в тени, в 80% случаев считали его золотым, а люди, которые придерживались противоположного мнения, в 50% случаев считали его черно-синим.

Пытаясь объяснить, почему мнения разделились и в этом случае, Валлиш задумался о том, может ли распорядок дня влиять на восприятие света и тени. Он повторно опросил добровольцев и выяснил, что "жаворонки", привыкшие жить при ярком свете и видеть яркие тени, считали платье золотым, а "совы" – черно-синим.

Подобные результаты опытов, как отмечает ученый, в очередной раз подчеркивают субъективность восприятия человеком реальности – цвета, которые, как нам кажется, мы видим в окружающем мире, на самом деле могут быть совсем другими.