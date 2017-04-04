Таяние ледников приведет к образованию подводных миров

На развитие обитателей водных просторов Земли благоприятно влияет таяние арктических льдов, сообщил сайт «Актуальные новости». Это явление, заявила докторант Южной Дании Хайди Луиза Соренсен, также способствует образованию большого количества пищи на глубине моря, благодаря чему увеличивается и популяция его жителей.

Исследуя северо-восточные районыГренландии, Соренсен обнаружила в новых экосистемах, образовавшихся в растаявших водоемах, много фосфора и азота. Эти вещества, подчеркивает специалист, наиболее благоприятны для развития морских организмов.

Ученые заявили, там, где раньше был сплошной лед, уже сейчас начался эволюционный процесс среди водорослей и микроорганизмов. Новые экосистемы появляются в ранее недоступных местах обитания, они привлекают прочих обитателей океанов.

Ранее пугающие данные появились в докладе Всемирной метеорологической организации (WMO). Говоря о состоянии глобального климата, ученые предположили, что необратимые климатические изменения могут наступить уже в текущем году.