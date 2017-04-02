Пресная вода по всему миру становится ядовитой

Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата.

В журнале Biogeochemistry был опубликован отчет исследователей из Канзасского университета по поводу состояния питьевой воды на Земле и прогнозов на развитие ситуации в этой области. Ученые пришли к выводу, что климатические изменения – главным образом так называемая хлыстовая погода, когда период засухи резко сменяется наводнениями – делают пресную воду не пригодной для питья и хозяйственной деятельности, передает Gephardt Daily.

Происходящее приводит к изменению химического состава поверхностных вод, которые используются в том числе и для питья. При этом очистка воды до нормального состояния может обойтись в миллионы долларов. Речь, в частности, идет о высоком содержании азота, который накапливается в почвах в периоды засухи.

Наводнения же размывают азот по ближайшим водным артериям, что делает воду во всем регионе непригодной для питья и хозяйственной деятельности. Исследователи уделили свое внимание состоянию воды и почвы в США, однако подобным же образом ситуация может развиваться и в других регионах.

Наиболее остро эта проблема выражена в местности, где фермеры активно используют удобрения. Однако локальной проблема остается лишь в период засухи, а участившиеся наводнения распространяют химические вещества по окрестностям. Если вовремя не наладить систему очистки или же не предпринять других профилактических мер, то вскоре количество пригодной для питья воды может сократиться до критического минимума.