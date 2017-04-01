На Марсе «нашли» открывающий портал в пространстве-времени суперколлайдер

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ) и Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в поисках признаков жизни на Марсе открыли древний ускоритель элементарных частиц. Как предполагают ученые, управление им с Земли те же существа, что построили пирамиды Древнего Египта. Об этом 1 апреля в День смеха сообщается на сайте ЦЕРН

Ускоритель, функционировавший два миллиона лет назад, скрывается под горой Олимп — самым высоким вулканическим образованием в Солнечной системе. Съемка велась с помощью камеры высокого разрешения High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) с многофункциональной автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, предназначенной для исследования Марса. На снимках видны следы устройств, которые напоминают сверхпроводящие ускоряющие резонаторы Большого адронного коллайдера (БАК).

Длина ускорительного кольца на Марсе в 75 раз превышает протяженность большого ускорительного кольца БАКа, она составляет 2 тыс. километров. Ученые пока не выяснили, какие частицы могли бы сталкиваться в подобной машине.