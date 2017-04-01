Ученые узнали новую версию смерти Тутанхамона

Тутанхамон сломал ногу при езде на велосипеде и погиб от заражения крови. О новой версии гибели фараона сообщает ТАСС со ссылкой на египетских ученых.

Археологи, ведущие раскопки в провинции Эль-Минья, обнаружили уникальный артефакт – древний велосипед или «летящий трон».

Несколько фрагментов треугольной рамы, ведущая звездочка и седло из кожи африканского буйвола, отправлены в спецлабораторию МВД Египта. Там проведут экспертизу велосипеда, изобретенного в Египте более 3 тысяч лет назад.

Надпись на саркофаге высокопоставленного вельможи, который считался изобретателем и опытным конструктором при дворе фараона Эхнатона, гласит. "И сотворил он из колесницы летящий по земле трон, установив колеса друг за другом, и превратив сандалии в крутящиеся крылья бегущего во весь опор скакуна". Упоминается, что этот предмет, был разработан «для ускоренного перемещения и для развлечения лучезарного фараона, его жен и детей».

Ученые считают, что Тутанхамон, занявший трон после своего отца Эхнатона, умер от заражения крови, сломав левую ногу. Находка позволила выдвинуть версию, что молодой фараон сломал ногу, упав с древнего велосипеда, который в те времена был несовершенным и опасным средством передвижения.