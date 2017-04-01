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Украинские ученые научились добывать газ из водорослей
Фото: 360tv.ru
Технологию добычи газа из сине-зеленых водорослей разработали ученые из Кременчуга, сообщило РИА «Новости» со ссылкой украинский «Пятый канал».
По мнению исследователей, это может помочь в решении энергетических проблем страны.
Ученые из Кременчугского национального университета уверяют, что их разработка поможет и очистить воды Днепра, и отопить дома зимой, если разместить биогазовые станции возле каждого села.
«Два-три месяца цветения Днепра — и теплом будет обеспечена половина жителей Кременчуга», — говорит одна из исследовательниц вуза.
Разработка заняла первое место на конкурсе научных проектов в Австрии, а чиновники местной администрации уже нашли инвесторов для реализации проекта.
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