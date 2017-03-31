Французские ученые доказали, что лень является заразной

Французские нейрофизиологи доказали, что некоторые индивидуальные особенности поведения человека, такие как лень, нетерпение или благоразумие, на самом деле являются "заразными", говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Computational Biology.

В последние годы ученые заметили, что многие обыденные жесты и эмоции, такие как зевание или почесывания, являются "заразными" – люди и многие животные гораздо чаще склонны зевать или чесаться, если окружающие их сородичи делают то же самое. Недавно биологи обнаружили в мозге мышей особую область, которая отвечает за рождение подобных реакций, что заставило ученых говорить о более глубоких корнях подобной "заразности" форм эмоций и движений.

Мари Девэн (Marie Devaine) и Жан Донизо (Jean Daunizeau) из Института головного и спинного мозга в Париже (Франция) выяснили, что лень, нетерпение и даже благоразумие тоже являются "заразными" формами поведения, наблюдая за тем, как пять дюжин добровольцев играли в простую экономическую игру на компьютере.

Перед тем, как участники эксперимента приступали к испытаниям, ученые предлагали им "ознакомиться" с тем, как до них выступили другие добровольцы. На самом деле, этих "добровольцев" не существовало, и их роль играли системы искусственного интеллекта, стратегии действия которых отличались разной степенью "ленивости", "нетерпеливости" или "благоразумности".

Правила игры были примитивными – на экран компьютера выводилось две фотографии разных товаров, их цены и предполагаемая выгода от их перепродажи, и участник опытов должен был выбрать наиболее оптимальный вариант действий и предугадать, что сделал бы предыдущий "игрок" на его месте.

Наблюдая за последующим поведением реальных игроков и их представлениями о поведении несуществующего партнера, ученые пытались понять, влиял ли просмотр действий машины на их собственное поведение. Как оказалось, действия искусственного разума действительно влияли на поведение реальных участников опыта, делая их более или менее ленивыми, благоразумными или нетерпеливыми по сравнению с тем, как они вели себя в одиночестве.

В целом, можно сказать, что все эти качества были "заразными" – чем более нетерпеливым, ленивым или благоразумным был искусственный интеллект, тем сильнее эти качества проявлялись и среди добровольцев. По мнению нейрофизиологов, "заразность" этих качеств объясняется наличием у человека способности ставить себя на место окружающих для понимания того, какие мотивы, цели и принципы ими движут. Что интересно, сами участники опытов не осознавали этого и считали, что их мнение и поведение не менялось после наблюдений за ИИ.

Как полагают ученые, некоторые виды расстройств психики и нарушений поведения, такие как аутизм или шизофрения, могут усиливаться или ослабляться подобным образом. Так это или нет, Девэн и Донизо планируют проверить в своих последующих экспериментах.