В Оксфорде доказали существование параллельных миров

Научные сотрудники Оксфордского университета пришли к выводу, что параллельные миры могут существовать и это научно доказуемо. Об этом пишет MIGnews.

Теория о параллельных мирах появилась еще в 50-х годах прошлого века и с тех пор вызывает оживленные споры, несмотря на то, что объясняет природу квантовой механики. Математик Хью Эверетт выдвинул теорию, объясняющую появление таких миров на простом примере возможного ДТП. По его мнению, число альтернативных исходов ситуации равно числу миров. То у водителя, увидевшего выскочившего пешехода, есть три варианта развития событий, что приведет к созданию трех миров. Так в одной реальности водитель, избегая наезда, гибнет сам, в другой попадает в больницу и остается живым, в третьей гибнет пешеход. И количество альтернативных сценариев бесконечно.

Конечно, тогда эту теорию восприняли как фантастическую и не отнеслись к ней серьезно. Однако в Оксфорде неожиданно нашли математическое подтверждение словам Эверетта. Следуя теориям квантовой механики, нельзя сказать, что существует внутри атома до эксперимента над ним. Перед замерами частицы занимают неясную "суперпозицию", в которой они могут иметь одновременно верхний и нижний спин, или появляться в разных местах в одно и то же время.

Исходя из этого ученые сделали вывод, что мы живем в одном из множества параллельных миров, но не в единственном.