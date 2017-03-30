NASA разгадало тайну «черного пятна» на Юпитере

Российский ученый-любитель Роман Ткаченко разгадал тайну «черного пятна» на поверхности Юпитера. Им оказалась буря на поверхности планеты с высокими облаками. Об этом сообщает телеканал «Звезда»

Открытие удалось сделать благодаря повышению контрастности снимка, сделанного аппаратом Juno. Сама фотография была сделана 2 февраля, однако NASA опубликовало это фото только сейчас.

Пятно находится рядом с Северным полюсом планеты. Как отмечают эксперты, облака над бурей напоминают закрученные галактики. На Юпитере также существует Большое красное пятно. Ученые установили, что это гигантский ураган, бушующий на поверхности планеты много веков. Размер бури настолько велик, что мог бы поглотить планету, превосходящую в размерах Землю в два-три раза. Красное пятно было открыто Джованни Кассини в 1666 году.