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Скончался Алексей Абрикосов
В возрасте 88 лет скончался советский и американский физик-теоретик академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов. О его смерти рассказал бывший министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Абрикосов также являлся членом Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества.
В 1991 году физик переехал жить в США. Там он работал над своими исследованиями и преподавал в Университете Иллинойса и в Университете штата Юта. В 1999 Абрикосов получил американское гражданство.
В 2003 году вместе с Виталием Гинзбургом и Джеймсом Леггеттом Абрикосов получил Нобелевскую премию за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».
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