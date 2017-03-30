Скончался Алексей Абрикосов

В возрасте 88 лет скончался советский и американский физик-теоретик академик РАН , лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов. О его смерти рассказал бывший министр образования и науки России Дмитрий Ливанов , сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Абрикосов также являлся членом Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества.

В 1991 году физик переехал жить в США. Там он работал над своими исследованиями и преподавал в Университете Иллинойса и в Университете штата Юта. В 1999 Абрикосов получил американское гражданство.