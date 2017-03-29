Путин высек осколки из ледника на острове Земля Александры

Президент России Владимир Путин в ходе визита на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа высек несколько осколков для научных исследований.

Как сообщает РИА Новости, учёные рассказали Путину об истории формирования большой ледяной глыбы, находящейся на подступах к расположенной на острове ледяной пещере, и о том, что ледник используется в научных целях.

Выслушав рассказ учёных, глава государства попросил ледоруб, высек несколько осколков величиной с кулак и передал их исследователям.

Отмечается, что с помощью пузырьков воздуха внутри этих осколков учёные смогут проанализировать состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад.

Ранее Путин и Медведев оценили результаты уборки Арктики от мусора.