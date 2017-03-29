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Ученые рассказали, как можно легко похудеть
Британские ученные провели исследования, по итогам которого обнаружили интересный, а главное простой способ избавиться от лишнего веса, передает РИА ФАН.
Оказывается, сжечь калории можно просто приняв горячую ванну. Именно эта процедура, также как и тренировки, помогает довольно быстро расстаться с лишними калориями.
Исследователи провели эксперимент, в котором разделили людей на две группы. Первая отправилась заниматься спортом, а вторая - принимать горячую ванну. По итогам выяснилось, что при тренировке и принятии горячей ванны тратится примерно одинаковое количество калорий.
Водные процедуры также по способствуют существенному снижению уровня сахара в крови.
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