Ученые рассказали, как можно легко похудеть

Британские ученные провели исследования, по итогам которого обнаружили интересный, а главное простой способ избавиться от лишнего веса, передает РИА ФАН.

Оказывается, сжечь калории можно просто приняв горячую ванну. Именно эта процедура, также как и тренировки, помогает довольно быстро расстаться с лишними калориями.

Исследователи провели эксперимент, в котором разделили людей на две группы. Первая отправилась заниматься спортом, а вторая - принимать горячую ванну. По итогам выяснилось, что при тренировке и принятии горячей ванны тратится примерно одинаковое количество калорий.

Водные процедуры также по способствуют существенному снижению уровня сахара в крови.