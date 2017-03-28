У Солнца нашли признаки планеты

Американские астрофизики обнаружили на Солнце волны Россби, ранее наблюдаемые только на Земле. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Волны Россби образуются в атмосфере умеренных широт и над океанами и представляют собой периодические распространяющиеся в воздушной оболочке Земли возмущения. На светиле они проявляют себя как периодические изменения магнитного поля в умеренных широтах солнечной атмосферы.

Ранее ученые подозревали существование на Солнце волн Россби, однако, по их словам, только в последнем исследовании удалось доказать их существование. Для этого авторы использовали данные космических аппаратов SDO (Solar Dynamics Observatory) и STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory), собранные в 2011-2014 годы.

Если в случае Земли волны Россби оказывают большое влияние на погоду (например, становятся причиной наводнений на Балканах), то аналогичные возмущения на Солнце приводят к колебаниям космической погоды. В дальнейшем ученые планируют отследить связь волн Россби с 11-летним циклом солнечной активности.