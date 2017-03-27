Ученые обнаружили на Луне гигансткие подземные тоннели

Японские ученые узнали о существовании гигантских подземных тоннелях на Луне. Это открытие было сделано при изучении ям,одну из них обнаружили еще в 2009-ом году, пишет ФАН.

По данным последних исследований,полученных с японского аппарата Kaguya, тоннели протягиваются на много километров. По словам исследователей, глубокие подземные ходы могут послужить основой для первых поселений человека на этой планете.Укрытия могут защитить от радиации и температурных перепадов.