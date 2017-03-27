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Ученые обнаружили на Луне гигансткие подземные тоннели
Японские ученые узнали о существовании гигантских подземных тоннелях на Луне. Это открытие было сделано при изучении ям,одну из них обнаружили еще в 2009-ом году, пишет ФАН.
По данным последних исследований,полученных с японского аппарата Kaguya, тоннели протягиваются на много километров. По словам исследователей, глубокие подземные ходы могут послужить основой для первых поселений человека на этой планете.Укрытия могут защитить от радиации и температурных перепадов.
Ранее сообщалось, что флаг США, с которым в 1971-ом году летал на Луну астронавт Дэвид Скотт, уйдет с молотка на аукционе.
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