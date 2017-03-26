Ученые призвали готовиться к климатическому аду в 2017 году

Ведущие климатологи и специалисты в сфере прогнозирования погодных изменений пришли к выводу, что уже в этом году нашу планету ожидает настоящий климатический ад.

По словам ученых, в 2017 году на земле произойдут аномальные погодные и климатические изменения, которые могут привести к самым трагическим последствиям для некоторых стран.

Специалисты полагают, что климатическая катастрофа может затронуть большинство населения нашей планеты. Они отмечают, что прошлогодний гигантский град в США и наводнение в Перу станут меньшим из грядущих зол.

Ученые советуют мировому сообществу приготовиться к любому развитию событий.