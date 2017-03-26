Далее:
Главное сейчас
ФБА «Экономика сегодня»

Ученые призвали готовиться к климатическому аду в 2017 году

Ученые предрекают Земле климатический ад
Фото:
Ведущие климатологи и специалисты в сфере прогнозирования погодных изменений пришли к выводу, что уже в этом году нашу планету ожидает настоящий климатический ад.
По словам ученых, в 2017 году на земле произойдут аномальные погодные и климатические изменения, которые могут привести к самым трагическим последствиям для некоторых стран.
Специалисты полагают, что климатическая катастрофа может затронуть большинство населения нашей планеты. Они отмечают, что прошлогодний гигантский град в США и наводнение в Перу станут меньшим из грядущих зол.
Ученые советуют мировому сообществу приготовиться к любому развитию событий.
Наука Общество Перу Погода Еще 3 тега
Оставить комментарий

ФБА "Экономика сегодня": последние новости