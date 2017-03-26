Ученые раскрыли секрет размера женской груди

По результатам масштабных исследований ученых-физиологов, диета и фитнесс мало влияют на размер женской груди. Главную роль в этом играют гены, сообщило агентство Nation News.

Ученые утверждают, что пышный бюст в большинстве случаев передается по наследству. Большое значение также имеет уровень гормонов в организме в период полового созревания. Если он достаточно высок, то грудь будет хорошо развиваться. В противном случае ей так и суждено остаться в подростковом состоянии.

Остается единственный надежный способ, который обеспечит женщине, при желании, увеличить грудь. Это — пластическая операция, заявили ученые.