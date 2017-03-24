Ученые сообщили о революционном способе замедлить старение

Группа австралийских исследователей, представляющих Университет Нового Южного Уэльса, разработала новый метод, позволяющий значительно замедлить старение организма человека. Особенностью предлагаемого подхода является то, что он возвращает ДНК утрачиваемую с возрастом способность самовосстанавливаться. Как утверждают специалисты, испытания на животных уже прошли успешно.

Учёные из Австралии изучили процесс, отвечающий за «естественное» восстановление ДНК, и пришли к выводу, что важную роль в этом играет вещество под названием NAD+, присутствующее в каждой клетке организма человека и других млекопитающих.

Специалисты разработали препарат на основе NAD+ и ввели его «пожилым» лабораторным мышам. Как утверждают учёные, после этого клетки грызунов во многих отношениях стали значительно больше напоминать «молодые», и процесс восстановления ДНК, который с возрастом замедляется, вновь ускорился. Клинические испытания нового средства с участием людей планируется провести в ближайшие полгода.

Специалисты отмечают, что разрабатываемый ими препарат также мог бы оказаться полезным для астронавтов — в первую очередь, первых покорителей Марса. Как утверждается, в американском аэрокосмическом агентстве NASA предполагают, что новое средство, если его эффективность будет доказана, помогло бы людям сохранить здоровье во время долговременного космического перелёта, примерная продолжительность которого на сегодняшний день оценивается в четыре года.

Ранее группа американских исследователей из университета Калифорнии в Беркли в ходе экспериментов на мышах выяснила, что молодая кровь может «омолодить» организм, а старая — «состарить», причём во втором случае эффект оказывается особенно заметным. Исследователи склонны полагать, что эти результаты объясняются на «целебными» и «омолаживающими» свойствами молодой крови, а, наоборот, вредным воздействием крови старой.