Медведев назначил нового главу РАН

«В.Е.Фортов освобожден от должности президента Российской академии наук 23 марта 2017 года по его просьбе. Обязанности президента Российской академии наук возложены на вице-президента Российской академии наук В.В.Козлова», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, назначение Козлова позволит обеспечить деятельность РАН до избрания нового президента Академии.

В понедельник, 20 марта, сообщалось, что в ходе заседания общего собрания РАН было принято решение о переносе выборов президента. Оно было принято после того, как все претенденты сняли свои кандидатуры. При этом, собрание проголосовало за продление президентских полномочий Фортова, однако сам он против данного решения.