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Медведев назначил нового главу РАН
Валерий Козлов
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Валерия Козлова исполняющим обязанности главы РАН вместо Владимира Фортова, говорится в распоряжении правительства.
«В.Е.Фортов освобожден от должности президента Российской академии наук 23 марта 2017 года по его просьбе. Обязанности президента Российской академии наук возложены на вице-президента Российской академии наук В.В.Козлова», — говорится в документе.
Согласно распоряжению, назначение Козлова позволит обеспечить деятельность РАН до избрания нового президента Академии.
В понедельник, 20 марта, сообщалось, что в ходе заседания общего собрания РАН было принято решение о переносе выборов президента. Оно было принято после того, как все претенденты сняли свои кандидатуры. При этом, собрание проголосовало за продление президентских полномочий Фортова, однако сам он против данного решения.
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