Загадочные пятна Цереры связали с влиянием Юпитера

Американские ученые показали, что угол наклона оси вращения Цереры крайне быстро меняется. Это происходит из-за влияния Юпитера и Сатурна и приводит к появлению на поверхности карликовой планеты загадочных ярких пятен. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем сообщает НАСА

За последние три миллиона лет угол наклона оси вращения колебался от 2 до 20 градусов. Примерно 14 тысяч лет назад данный угол равнялся 19 градусам, в настоящее время он равен примерно 4 градусам. Подобные изменения обусловлены гравитационным влиянием на карликовую планету Юпитера и Сатурна.

Ученым удалось найти связь между запасами водяного льда на поверхности карликовой планеты и колебаниями угла наклона оси вращения. Наличие воды на определенных участках требует, чтобы они находились в тени в течение миллионов лет.

Чем меньше угол наклона оси вращения Цереры, тем больше ее поверхности находится в тени и наоборот. Ученым удалось определить те участки карликовой планеты, которые даже при высоких углах наклона оси вращения находятся в тени. Оказалось, что они оказались кратерами, где ранее станция Dawn заметила так называемые таинственные пятна.

При помощи аппарата природу одного из них удалось определить. Яркое пятно оказалось сформировано льдом, сохранившимся на поверхности карликовой планеты. Теперь ученые полагают, что большинство затемненных участков Цереры содержат водяной лед.

Наклон оси вращения представляет собой отклонение оси вращения небесного тела от перпендикуляра к плоскости его орбиты. Для Земли этот параметр равен примерно 23 градусам. С ним связано наличие на планете сезонов.

Станция Dawn запущена 27 сентября 2007 года с помощью ракеты-носителя Delta 2 с космодрома на мысе Канаверал в США, а на орбите около Цереры оказалась 6 марта 2015 года. Стоимость проекта по изучению астероида Весты и карликовой планеты Цереры составляет более 500 миллионов долларов.

Церера открыта в 1801 году итальянцем Джузеппе Пиацци и названа в честь древнеримской богини плодородия. Диаметр космического объекта составляет примерно 940 километров, что делает его самым крупным небесным телом в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.