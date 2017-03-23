СМИ: ученые разгадали тайну "тяжелой кости"

Канадские медики назвали одну из главных причин того, что у некоторых людей масса и плотность костной ткани выше, чем у остальных, пишет издание EurekAlert!

Исследователи установили, что у подростков, подвергавшихся умеренным и интенсивным физическим нагрузкам во время бурного роста организма, в зрелом возрасте масса костной ткани в среднем выше, чем у их сверстников, которые в период взросления вели сидячий образ жизни.

Основываясь на полученных данных, медики призывают подростков "отойти от экранов, встать с дивана и двигаться".

Теперь специалисты намерены определить оптимальный баланс между интенсивными занятиями спортом и темпами развития костной системы.