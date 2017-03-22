Российские ученые нашли новый метод борьбы с эпилепсией

Биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и МФТИ сумели доказать положительный эффект применения в лечении эпилепсии аналогов веществ, которые содержатся в обыкновенной конопле. Но производит их сам человеческий организм, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МФТИ.

Мы показали, что симптомы эпилепсии могут значительно ослабевать, либо полностью блокироваться, если подопытным животным вместе с веществом, которое их вызывает, вводить препараты, активирующие деятельность эндоканнабиноидной системы мозга

— заведующая лабораторией системной организации нейронов ИТЭБ РАН, доктор биологических наук Валентина Кичигина.

В своем эксперименте российские ученые воспроизвели развитие височной эпилепсии у морских свинок. Затем они ввели в мозг животных вещества, стимулирующие работу эндоканнабиноидной системы, вырабатывающей аналог веществ, которые содержатся в конопле. Оказалось, что это нормализует электрическую активность в мозге и предотвращает повреждение его височных частей, отвечающих за формирование краткосрочной памяти и перевод ее в долгосрочную. Именно эти отделы поражаются при височной эпилепсии.

По мнению исследователей, новый метод способен помочь и при лечении повреждений мозга нейротоксинами.