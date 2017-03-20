Ученые раскрыли некоторые тайны черных дыр

На протяжении многих лет астрофизики успешно решали космические задачи, такие как образование Вселенной, ее расширение, возраст звезд и т. д. Однако изучение черных дыр практически не сдвинулось с места за все это время.

«Как и когда образовались черные дыры?», «Какое влияние они оказывают на ближайшие галактики?» и «Почему они поглощают вещество и энергию?», — это лишь некоторые из вопросов, на которые ученым еще предстоит найти определенные ответы.

Недавно вышло два отдельных исследования по черным дырам, одно из которых сделал Петр Йоханссон и его команда из Университета Хельсинки, а другое Майкл Паркер из Кембриджского университета. В них показаны некоторые доселе неизвестные факты о черных дырах, которые могут помочь объяснить образование черных дыр и их существование.

Так Йоханссон и его команда провели имитационные эксперименты, чтобы создать возможные условия, которые могут привести к образованию черных дыр. У ученого и его команды есть все основания полагать, что большинство черных дыр образуется, когда у звезды «заканчивается топливо» и она взрывается сверхновой. Когда это происходит, огромные количества материи и энергии взрываются в пространстве. Однако при этом плотное ядро звезды разрушается под собственным весом и образует пустоту, которая привлекает больше вещества и энергии, тем самым образуя черную дыру, — данное описание исследование приводится в издании ZME Science.

Результаты, полученные в результате моделей, созданных Йоханссоном, позже опубликованных в журнале Nature, указывают на то, что для образования черных дыр необходимо присутствие чрезвычайно больших концентраций материи и низких температур. Было также высказано предположение, что вспышки излучения высокой энергии при образовании галактик приводят к охлаждению близлежащих газов из-за расщепления присутствующего молекулярного водорода.

С другой стороны, Паркер и его команда изучили черную дыру IRAS 13224-3809 и обнаружили, что плазменные ветры, которые часто называют ультра быстрыми утечками, «стекают в сторону от черных дыр». Они образуются, когда холодный окружающий газ притягивает рентгеновское излучение. Теперь, ученые полагают, что новые факты о черных дырах помогут понять, каким именно образом формируются черные дыры в изначальных космических условиях и как они могут повлиять на ближайшие галактики в будущем.