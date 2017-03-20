5 миллионов европейцев могут лишиться жилья из-за наводнений

Результаты исследований европейских ученых показали, что Европу ждут сильнейшие наводнения. Постоянные природные катаклизмы могут оставить без крыши над головой около 5 миллионов жителей Старого света, сообщило ФАН.

Разрушительные наводнения, которое бывают раз в сто лет, станут ежегодной нормой через 70−80 лет. Более всего от природных катаклизмов будут страдать жители Ирландии, Великобритании и юга Европы. Причиной этому, выяснили специалисты Объединенного европейского исследовательского центра, станет подъем уровня воды в Северном море.

В конце февраля 2017 года около 14 тысяч жителей Калифорнии были эвакуированы в связи с наводнением. Читать далее>>