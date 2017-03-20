До 2050 года в Мировом океане исчезнет рыба

Эксперты организации ссылаются на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), которые говорят, что 90 процентов морских рыболовных промыслов уже освоено. Из них 60 процентов активно используются, а запасы еще 30 процентов истощены или близки к этому.

Одна из наиболее знаковых групп видов, которым грозит перелов, это белая рыба - пожалуй, самый важный морской источник питания человечества. Кроме того, 90 процентов популяций крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности - в том числе, тунец, треска, палтус, меч-рыба.

Но это еще не все потери, которые будут ждать людей через 30 лет, если они не изменят свое отношение к природе. По умеренному прогнозу ООН, к 2050 году население Земли увеличится на треть - до 9 миллиардов человек. И это еще умеренный вариант развития событий. Если способы производства еды и пищевые предпочтения людей не изменятся, то человечество столкнется с нехваткой продовольствия. Сейчас для нужд сельского хозяйства используется 50 процентов земель, где возможно произрастание растительности. Из-за чрезмерного использования почвы истощаются и загрязняются. Плюс поверхностные воды (озера, реки, болота) и океаны загрязняются огромным количеством удобрений. А производство и транспортировка еды являются причиной 30 процентов всех антропогенных выбросов парниковых газов, что ведет к изменению климата.

Так что сельское хозяйство должно стать ответственным, его нужно вести экологически устойчивыми способами. А для того, чтобы из мирового океана не исчезла рыба, нужно сохранять ее естественные местообитания. В первую очередь - нерестовые водоемы. Не вырубать лес вдоль рек, не загрязнять сами водоемы и прибрежную водоохранную, рыбохозяйственную зону. Рыбаки должны соблюдать правила рыболовства на водоемах, не допускать браконьерства.