Футурологи рассказали, что ждет человечество через сто лет

Мировое правительство, телепатия и нанороботы в кровеносной системе людей - лишь часть прогнозов футурологов.Ученые-футурологи Иан Пирсон и Патрик Такер рассказали, какое будущее может ожидать человечество в 2112 году. Частично их прогнозы совпадают с мнением американского инженера Джона Элфрета Уоткинса, который также попробовал предсказать будущее на сто лет вперед еще в 1900 году. Многие из его казалось бы фантастических предсказаний сбылись, о чем свидетельствует номер The Ladies' Home Journal.

Все трое ученых оказались солидарны во мнении, что в следующем веке появятся люди с необычайно высоким уровнем интеллекта. Кроме того, передача мыслей на расстоянии станет повседневным явлением, полагают футурологи. Тем не менее, Патрик Такер и Иан Пирсон не согласны с прогнозом Джона Уоткинса по поводу бессмертия - по их мнению, его людям не удастся достичь через сто лет.

Основным источником энергии человечества станут термоядерные электростанции, убеждены ученые. Причем такие сооружения могут быть доступны уже к 2050 году.

Однополые браки легализуют повсеместно, полагают ученые. Из-за этого также вырастет число искусственных оплодотворений. Эксперты предполагают, что в будущем получит развитие система ежегодных брачных контрактов, которые заменят обычные. Специалисты поясняют это предположение тем, что число разводов в мире с каждым годом растет.

Сильно шагнет вперед медицина. Американский инженер предположил, что в будущем организм людей будут "чинить" специальные нанороботы. Современные футурологи согласились с ним, однако подчеркнули, что такая технология будет изобретена позже 2112 года.

Еще Джон Уоткинс предположил, что все государства планеты исчезнут, объединившись в единое мировое правительство. Однако его коллеги не согласились с таким предположением.