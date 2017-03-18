Кипучие соленые реки на Марсе озадачили ученых

Американское космическое агентство NASA выложило новые фото Марса, на которых 140-километровый кратер, названный в честь американского астронома Эдварда Холдена.

Его особенность в наличии канала, по которому в него, как предполагают ученые, стекала вода, сообщает Daily Mail

На снимках видны полосы белого и фиолетового цвета, образовавшиеся из-за течения солёных рек. Множество русел заканчиваются в кратере. По данным космического агентства, вода когда-то текла в кратер, оставляя отложения. По мнению специалистов, вода в этих реках может содержать большое количество хлора и солей.

Съемка велась с помощью камеры высокого разрешения High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) с многофункциональной автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, предназначенной для исследования Марса. NASA периодически выкладывает фотографии Марса в высоком разрешении.