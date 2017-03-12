Антарктида зеленеет: фото со спутника

5 марта 2017 года фотоаппаратура, установленная на спутнике NASA Landsat 8, сделала снимки антарктической Гранитной гавани неподалеку от моря Росса. Некоторые участки льда имеют непривычную окраску. Австралийский гляциолог Ян Лизер (Jan Lieser) объясняет зеленый цвет наличием у поверхности воды фитопланктона.

В водах Антарктиды эти микроводоросли обычно цветут весной и летом — в то время, когда лед становится тоньше, и в воду поступает больше солнечного света. Сейчас в Южном полушарии — осень, однако при подходящих условиях фитопланктон может развиваться здесь и в это время года.

Впервые позднее цветение специалисты наблюдали в 2012 году вдоль берега Принцессы Астрид в Восточной Антарктиде. А осенью 2015 и 2017 года фитопланктон появился в заливе Терра-Нова к югу от Гранитной гавани. По всей видимости, изменение цикла роста микроводорослей является одним из последствий глобального потепления. В антарктический летний сезон 2017 года у береговой линии было мало льда, и это позволило фитопланктону продолжать цветение и с наступлением осени.

Микроводоросли являются важным звеном в экоцепочке Южного океана: это богатый источник пищи для зоопланктона, рыбы и других представителей фауны. Однако если фитопланктон, отцветший осенью, с наступлением весны не наберет сил для нового появления, это отразится на морских обитателях. Чтобы понять циклы цветения в новых климатических условиях, ученые отправят в эту акваторию экспедицию в апреле 2017 года.