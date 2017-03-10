В Великобритании вход в кроличью нору привел в древний храм тамплиеров

В Шропшире в Великобритании кроличья нора на фермерском поле оказалась входом в древнюю пещеру тамплиеров, рыцарей средневекового религиозного ордена, которые сражались в крестовых походах. Об этом сообщает Metro.

Пещеру обнаружили случайно, так как ее вход больше напоминает выкопанную нору. Храм высотой примерно в шесть футов находится на глубине одного метра под землей.

Туннель от входа ведет к сети пешеходных дорожек внутри храма, стены которого украшены резными арками.

По словам экспертов, возраст храма составляет приблизительно 700 лет. Однако пещера сохранилась в идеальном состоянии, так как все время находилась под землей.