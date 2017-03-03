Ученые назвали страну, которая скоро станет самой населенной в Европе

Самой населенной страной Европы к 2050 году станет Соединенное Королевство. К такому выводу пришли эксперты Национальной исследовательской службы Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph

Причиной резкого увеличения числа жителей Великобритании станет повышение продолжительности жизни. В 2050 году в королевстве будет жить 77 миллионов человек. По данным исследователей, уровень рождаемости стабильно превышает смертность в Великобритании с 1976 года. Кроме того, ученые убеждены, что средняя продолжительность жизни женщин в середине века составит 83 года, а мужчин – 79 лет. Также важным фактором, который окажет влияние на численность населения страны, станет иммиграция. В год в Великобританию прибывает порядка 250 тысяч человек.