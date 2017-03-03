Создано лекарство от всех видов рака

Замдиректора НИИ особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства , профессор Андрей Симбирцев заявил, что российские ученые завершают доклинические испытания препарата, который сможет бороться с раком даже на последних стадиях заболеваний. Об этом он рассказал в интервью «Известиям»

Лекарство, о котором идет речь, получило название «Белок теплового шока». «Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия», - пояснил Симбирцев.

Профессор отметил, что клинические испытания обычно проходят два-три года. «К сожалению, быстрее не получится - это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через 3-4 года», - сказал он.

По словам ученого, «Белок теплового шока» помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе, усиливая противоопухолевый иммунный ответ. Уже были проведены опыты на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы. Курсовое применение лекарство приводило к полному излечению грызунов даже на поздних стадиях рака. Побочных эффектов у нового препарата пока не нашли.