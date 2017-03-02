Канадские ученые смогли вырастить уши из яблок

Исследователи из Оттавского университета в Канаде сообщили, что им удалось разработать новый метод, который позволяет вырастить настоящие уши при помощи обычных яблок.

Как передает научное издание, в будущем ученые намерены выращивать из яблок самые разные ткани и органы, которые можно будет использовать для трансплантации. Метод, который позволяет выращивать органы при помощи, яблок ученые разрабатывали долгое время.

Учёные поставили целью своих исследований разработать новый вид природных имплантов, которые организм человека не отторгал бы. В настоящий момент ученые готовят импланты из самых разных материалов, однако не все они являются совершенными, а кроме того, существует проблема приживаемости таких органов. Поэтому ученые постоянно работают над тем, чтобы создавать органы из более совершенных тканей, которые будут «приживаться» намного лучше.

Неожиданным открытием стало то, что для этих целей прекрасно подходят яблоки. Из фрукта вначале убирают его клетки и ДНК, по факту, ученые пользуются для выращивания органов только целлюлозный каркас. Ученые в него имплантируют клетки человека и начинают выращивать необходимый орган, для начала они попробовали вырастить ухо и эксперимент оказался удачным. В будущем ученые хотят приспособить яблоки для выращивания также других органов, кроме того, они хотят попробовать использовать другие фрукты, чтобы понять, обладают ли они схожими свойствами.

Исследователи говорят о том, что использование яблока является революцией в восстановительных методах и станет новым словом в трансплантологии.

Ранее ученые выяснили, что трансплантация приводит к раку.