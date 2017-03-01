Ученые подтвердили наличие связи между раком и ожирением

Британские и европейские медики предоставили новые свидетельства того, что развитие ожирения заметно повышает вероятность развития сразу девяти форм рака, говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ.

"Необходимо еще проверить несколько мелких деталей, но уже сейчас можно сделать неизбежный вывод – сброс лишнего веса или предотвращение развития ожирения снизит вероятность приобретения рака. Более того, есть намеки на то, что ожирение в детские годы жизни влияет на вероятность развития рака во взрослой жизни", — комментирует открытие И-гён Парк (Yikyung Park) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

В последние годы ученые находят все больше намеков на то, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма. К примеру, недавно ученые из США выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в работе мозга.

Мария Киргиу (Maria Kyrgiou) из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) и ее коллеги заявляют, что сразу девять видов рака, в том числе и рак груди, могут заметно чаще встречаться у тех людей, которые страдают от легких и крайних форм ожирения.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты и экспериментальные данные свыше двух сотен других научных работ, авторы которых изучали или последствия от развития ожирения, или вероятность развития разных форм рака. В этих исследованиях в общей сложности участвовало несколько десятков тысяч человек, страдавших от ожирения или рака.

В большинстве случаев ученые не нашли связей между раком и ожирением, однако в 13% исследований, связанных с развитием девяти форм рака, они все же существовали. Все эти опухоли были связаны или с работой пищеварительной системы, такие как рак прямой кишки, желудка, пищевода или толстой кишки, или были связаны с гормональными нарушениями – рак почек, поджелудочной железы, молочных желез, тела матки, а также рак крови.

Вероятность развития всех этих видов рака вырастала по мере роста лишних килограммов, но разные виды рака реагировали на повышение массы тела неодинаково. К примеру, для рака прямой кишки вероятность его развития была почти одинаковой для всех уровней ожирения, а для рака поджелудочной железы она повышалась на 50% на каждые 5 килограммов лишнего веса.

Все это, как считают ученые, должно побудить педиатров и врачей-специалистов рассматривать рак и ожирение как взаимосвязанные друг с другом заболевания, и учитывать это в своей медицинской практике.