Учёные выяснили, что дешёвая еда вызывает чувство вины

Американские учёные выяснили, что дешёвая еда приводит к ощущению у людей психологического дискомфорта.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», к такому выводу учёные пришли после проведённого эксперимента. Он заключался в том, что добровольцы две недели питались в итальянском ресторане, где могли без ограничения потреблять еду за небольшие деньги.

При этом часть людей могла брать еду за $4, а часть — за $8.

По результатам проведённого впоследствии опроса эксперты выяснили, что потреблявшие дешёвую еду люди ели больше положенного, в связи с чем ощущали физический дискомфорт.

Учёные сделали вывод, что желание людей получить максимальную выгоду может привести к ожирению и чувству вины.

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