В Великобритании прогнозируют новое глобальное похолодание на Земле

В Великобритании ученые сообщили о том, что через 10-15 лет на Земле наступит новое глобальное похолодание, передает ФБА "Экономика сегодня".

К такому выводу ученые пришли благодаря математической модели процессов, которые сегодня происходят на Солнце. Изучая его циклы, специалисты установили, что скоро на Солнце резко сократится активность.

Отмечается, что подобное явление происходило на Земле в XVI-XVII веках. Тогда количество солнечных пятен существенно уменьшилось. Климатологи ждут, что через несколько лет на планете начнется глобальное похолодание.