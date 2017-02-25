НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ) выложили уникальный снимок поверхности Марса, который позволяет увидеть коренные породы красной планеты. Соответствующее изображение было опубликовано на сайте www.nasa.gov.

Исходя из полученного изображения ученые предположили, что поверхность Марса покрыта мелкозернистыми материалами, под которыми, по мнению исследователей, могут скрываться скальные породы и ценные минералы. На снимке запечатлен один из «обнаженных» рельефов, частично засыпанный песчаными дюнами. «Цвета усиливаются по контурам впадины, открывая красные слои», — отмечают они.

Съемка красной планеты велась с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) с борта космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, специально созданного для исследования Марса.

В начале февраля эксперты НАСА показали три района Красной планеты благоприятных для высадки ровера в 2020 году. Потенциальные площадки для посадки планетохода включают в себя северо-восток Большого Сирта, кратер Ежеро и Колумбию Хиллз.