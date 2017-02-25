Ученых поразил новый снимок поверхности Марса

Ученых НАСА и пользователей соцсетей поразил очередной снимок, на котором изображена поверхность Марса.

На фото видно, что на Красной планете есть множество разных горных пород.

По словам специалистов, поверхность планеты состоит из мелкозернистого материала. Под ним можно найти залежи ценных горных пород. Возможно, в перспективе под ними будет обнаружена жидкая вода.

Ученые заявили, что новый снимок Марса удивил их: они не ожидали, что на планете будет столько полезных ископаемых.