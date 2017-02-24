Уникальное солнечное затмение увидят земляне в воскресенье

В воскресенье 26 февраля землян ожидает уникальное кольцеобразное солнечное затмение, сообщает британское издание The Mirror.

К сожалению, в Северном полушарии мы не сможем насладиться удивительным природным явлением. Затмение увидят жители Южной Америки и Африки. Сначала за явлением понаблюдают жители Чили и Аргентины, а на закате Луна закроет Солнце для Замбии и Конго.

Это первое из двух солнечных затмений этого года. Второе можно будет увидеть в США 21 августа. Ближайшее солнечное затмение, видимое в Северном полушарии, по словам The Mirror, произойдет 10 июня 2021 года.

Стоит отметить, что кольцеобразное затмение происходит, только когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения. Когда она перекрывает Солнце, вокруг нее остается видно яркое кольцо солнечного диска.