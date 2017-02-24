В районе Бермудского треугольника открыт загадочный древний город

Специалисты предполагают, что речь идет о легендарной Атлантиде, но не исключают и вариант со строителями-инопланетянами.

Пирамидальный комплекс, возведенный из гранита, обнаружен на дне Атлантического океана совсем рядом с небезызвестным Бермудским треугольником.

Известно, что его нашли морской инженер Полин Залицки и ее муж Пол Вайнцвейг, владельцы канадской компании Advanced Digital Communications, во время научной экспедиции.

Образцы, взятые подводными роботами, и снятые видео позволяют утверждать, что город был построен около 200 тысяч лет назад, а погружение в воду происходило на протяжении 50 тысяч лет. Главная загадка в том, что ни одна из известных цивилизаций тех времен не имела технических возможностей для подобного строительства, пишет «ИнфоРеактор».

Ранее уфологи сообщали, что в Бермудском треугольнике найден объект, напоминающий пирамиду, который якобы и является причиной всех аномалий.