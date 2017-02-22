Сенсация от NASA: найдены три пригодные для жизни планеты

Ученые NASA обнаружили семь планет, на трех из которых возможна жизнь. Экзопланеты находятся в системе красного карлика TRAPPIST-1 в 40 световых годах от Солнца. Об этом сообщает журнал Nature

Астрофизики сообщили о сенсационном открытии на пресс-конференции. Планеты были обнаружены при помощи наземных и космических телескопов. Также был задействован большой телескоп Южной европейской обсерватории. Планетам дали названия по мере их удаления от звезды: TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g и h.

Отмечается, что первые три планеты могут оказаться слишком горячими для того, чтобы на них могла появиться жизнь, а седьмая планета – слишком холодной. Четвертая, пятая и шестая планеты находятся в так называемой обитаемой зоне, на них возможно появление жидкой воды – необходимого условия для жизни. Ультрахолодный карлик TRAPPIST-1 в диаметре немного больше Юпитера и имеет лишь 8% от массы Солнца. Год на планетах звезды длится от 1,5 до 73 дней. По данным ученых, как минимум шесть из семи планет состоят из горных пород, чем напоминают Землю, Марс, Венеру и Меркурий. Однако установить наличие или отсутствие на этих планетах атмосферы станет возможным лишь после запуска Европейского чрезвычайно большого телескопа и космического телескопа Джеймса Уэбба.