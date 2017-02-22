Ученые выявили природный механизм защиты от старения

В США ученые смогли найти объяснение для одного из биологических процессов человека - необходимости бодрствовать днем и спать ночью. Об этом сообщается в статье Университета штата Орегон для ресурса Eurek Alert!

По мнению исследователей, существует как минимум 25 генов, связанных с циркадными ритмами (циклическими колебаниями, зависящими от смены дня и ночи), активность которых возрастает в зрелом возрасте. Ученые сочли, что эти гены являются частью защитной функции, которая проявляется в замедлении процессов старения.

Специалисты пришли к выводу, что выявленные ими гены связаны с реакцией на клеточное и молекулярное повреждения, а также окислительный стресс. Когда эти гены активизируются, они помогают предотвратить развитие возрастной нейродегенерации.

Свои опыты ученые проводили на дрозофилах, но результаты их исследования подходят и для человека, так как за процессы, связанные со сменой дня и ночи, и у плодовых мух, и у людей отвечают похожие группы генов.