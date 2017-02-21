Российские ученые научились выявлять необычное поведение людей по походке

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Москва) создали программу, распознающую необычное поведение людей по их поведению в толпе, в том числе по манере ходьбы, эта разработка может найти применение в системах обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба вуза.

Речь идет о программе распознавания сложных образов по обычной видеозаписи. На данном этапе завершаются работы по доработке программы для распознавания людей в толпе по манере ходьбы, телосложению, стилю одежды и т.д.

По словам руководителя проекта, сотрудника Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Вадима Даньшина, для работы программы не требуется дополнительное дорогостоящее оборудование, достаточно мощности обычных смартфонов.

"Мы планируем провести испытания этой разработки для задач сбора статистики и анализа поведения покупателей и продавцов в крупных торговых центрах. В перспективе наши алгоритмы могут быть использованы для выявления необычного поведения людей, зафиксированного камерами наружного наблюдения в аэропортах, вокзалах или на транспорте. Это актуальная задача для современных IT-систем безопасности", — сказал Даньшин, слова которого цитируются в сообщении.

Также сферами применения разработки могут стать игровая виртуальная реальность и все, что с этим связано, интерактивная реклама в торговых центрах, создание тренажеров для водителей, пилотов, хирургов, военных и пожарных, с автоматической классификацией их действий.