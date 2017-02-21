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NASA собирает экстренную пресс-конференцию
NASA собирает пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent.
Пресс-конференция начнется в 21:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте агентства.
В пресс-релизе NASA отмечается, что темой выступления станет «открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни». Других деталей агентство не приводит.
Как пишет в своем твиттере издание BuzzFeed, «есть люди, которые в курсе, что там [на пресс-конференции] будет нечто важное».
Ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может существовать жизнь.
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