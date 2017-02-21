NASA собирает экстренную пресс-конференцию

Пресс-конференция начнется в 21:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте агентства.

В пресс-релизе NASA отмечается, что темой выступления станет «открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни». Других деталей агентство не приводит.

Как пишет в своем твиттере издание BuzzFeed , «есть люди, которые в курсе, что там [на пресс-конференции] будет нечто важное».

Ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может существовать жизнь.