Раскрыта личность Джека-потрошителя

Британская писательница Патриция Корнуэлл раскрыла личность серийного убийцы Джека-потрошителя. В своей новой книге автор приходит к выводу, что маньяком был художник Уолтер Сикерт. Об этом сообщает издание Daily Mail

По данным писательницы, присланные в полицию три письма от Сикерта были из той же пачки бумаги, что и две записки от Джека-потрошителя. Также Корнуэлл утверждает, что преступник совершил более 20 убийств, а не пять, как было установлено ранее. Это уже вторая книга писательницы, посвященная личности Джека Потрошителя. Впервые с обвинениями в адрес художника Уолтера Сикерта Корнуэлл выступила в 2002 году в книге «Портрет убийцы: Джек Потрошитель – дело закрыто». Тогда заявления писательницы были встречены резкой критикой. Для доказательства вины Сикерта писательница потратила миллионы долларов: женщина приобрела 32 картины художника и его стол, чтобы сделать исследование на предмет ДНК. Новая книга «Потрошитель: Тайная жизнь Уолтера Сикерта» выходит в продажу на следующей неделе.