Ученые рассказали, как внеземные бактерии, могут уничтожить человечество

Ученые из института SETI в Калифорнии считают, что вирусы и бактерии, которые обитают на других планетах, могут быть смертельно опасными для человека. Попадание таких вирусов на Землю может привести к ужасным эпидемиям и вымиранию человечества.

По мнению Джоан Раммела, одного из исследователей, иммунная система человека является очень слабой и не приспособленной для борьбы с бактериями и вирусами с других планет. Ученый считает, что для предупреждения попадания на Землю внеземных опасных бактерий необходимо более тщательно исследовать образцы, которые зонды доставляют с других планет.

Он уточняет, что микроорганизмы из космоса могут прилететь на Землю, прицепившись к космическим аппаратам.

Раммел убежден, что все прибывшие из космоса объекты должны проходить тщательнейшую проверку, иначе человечество может серьезно пострадать или исчезнуть полностью.