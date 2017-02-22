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Ученые рассказали, как внеземные бактерии, могут уничтожить человечество

Поиски внеземной жизни могут привести к гибели человечества
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Ученые из института SETI в Калифорнии считают, что вирусы и бактерии, которые обитают на других планетах, могут быть смертельно опасными для человека. Попадание таких вирусов на Землю может привести к ужасным эпидемиям и вымиранию человечества.
По мнению Джоан Раммела, одного из исследователей, иммунная система человека является очень слабой и не приспособленной для борьбы с бактериями и вирусами с других планет. Ученый считает, что для предупреждения попадания на Землю внеземных опасных бактерий необходимо более тщательно исследовать образцы, которые зонды доставляют с других планет.
Он уточняет, что микроорганизмы из космоса могут прилететь на Землю, прицепившись к космическим аппаратам.
Раммел убежден, что все прибывшие из космоса объекты должны проходить тщательнейшую проверку, иначе человечество может серьезно пострадать или исчезнуть полностью.
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